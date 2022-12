Turnhalle in Sandau ist am Wochenende geschlossen

Sandau - Mit der Erarbeitung der neuen Benutzungs- und Entgeltordnung für die Turnhalle habe sie die Verwaltung der Verbandsgemeinde beauftragt, berichtete Bürgermeisterin Claudia Lange auf der Stadtratssitzung am Mittwoch im Kirchturm vorab. Doch sei der Entwurf nicht zum genannten Zeitpunkt fertig geworden, so dass sie sich selbst an die Arbeit gemacht hatte. Als ihre Vorlage fertig war, kam auch jene von der Verbandsgemeinde.