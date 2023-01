Über 30 Aussteller bieten in Havelberg Perspektiven für junge Leute

Hunderte Jugendliche und Erwachsene besuchten am Donnerstag die 2. Havelberger Ausbildungs- und Jobmesse der DAA in der Havelberger Sporthalle. Mathias Schulz von der Tischlerei Dähne in Warnau informierte über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen.

Foto: Andrea Schröder