Übergabe einer Firma frühzeitig angehen

Über ein schwieriges Thema, vor welchem irgendwann jeder Unternehmer steht, berichtete der Wuster Jörg Siebert beim Unternehmerstammtisch der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in Schollene: Die Übergabe der Firma.

Schollene - Jährlich werden in Deutschland 27000 Firmennachfolger gesucht, war im Vortrag von Jörg Siebert zu erfahren. Er selbst hatte seine Firma im Dezember 2020 an seinen Sohn Felix in Form einer Schenkung übertragen.