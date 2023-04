Ukrainerin lädt in Havelberg in ihre internationale Kunstschule ein

Anna Vahan hat in Havelberg ihre internationale Kunstschule eröffnet. Mit Ukrainisch, Deutsch und Englisch ist diese dreisprachig.Foto: Andrea Schröder

Havelberg - Studiert hat sie Design und Architektur. Gearbeitet hat Anna Vahan in ihrem Heimatland Ukraine an einer Privatschule. Sie unterrichtete Kinder im Fach Kunst. „Da habe ich gemerkt, dass das mein Beruf ist“, erzählt die 29-Jährige Karfreitag, als sie ihre internationale Kunstschule in Havelberg eröffnet.