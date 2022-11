Um 22 Uhr gehen in Klietz alle Lichter aus

Seit Oktober ist es in Klietz ab 22 Uhr zappenduster – alle Lampen sind aus. Ganz so rigoros gehen andere Kommunen in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land nicht vor, ergaben Nachfragen. Doch gespart wird überall.

Die Dammstraße am Kreisel in Klietz ist hier noch hell erleuchtet, aber ab 22 Uhr gehen in der Seegemeinde alle Straßenlampen aus.

Elbe-Havel-Land - Ganz aktuell hatte sich der Gemeinderat in Kamern nochmals mit dem Thema Straßenlampen befasst. Inzwischen seien in Wulkau alle Kabelschäden behoben, informierte Bürgermeister Arno Brandt, der letzte wurde am Seeweg beseitigt. Nun müsse man schauen, wie das Beleuchtungsregime aussehen könnte – in der Kommune wurde einige Varianten erprobt.