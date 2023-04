Herbe Kritik gab es unter anderem von den örtlichen Gewerbetreibenden und im Gemeinderat an der Abriegelung wegen des Straßenbaus in Schönhausen. Doch hat das seine Gründe.

Schönhausen - Großbaustelle in Schönhausen: Der alte Fahrbahnbelag zwischen der südlichen Ortsausfahrt an der Tankstelle sowie der Apotheke wurde in der Vorwoche von der Firma Matthäi aus Stendal abgefräst und die Gossensteine vom Bagger herausgehoben. Gearbeitet wird auch an den Abbiegungen zum Friedhof, zur Schulstraße sowie am Kirchberg, die im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt ebenfalls erneuert werden. Weshalb man am Kirchberg auch nicht mehr um die Baustelle herumfahren kann.