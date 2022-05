Unangemeldete Besucher steigen in eine Werkstatt in Havelberg ein

Bei einem Einbruch ins ehemalige Erlebnispädagogische Centrum in Havelberg ist ein Schaden von insgesamt über 1000 Euro entstanden.

Edwin Weidenbach hat den Einbruch am Dienstagvormittag festgestellt.

Havelberg - Ungebetener „Besuch“ hat sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu Werkstatträumen im ehemaligen Erlebnispädagogischen Centrum (ELCH) in der Schulstraße in Havelberg verschafft.