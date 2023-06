Landkreis Stendal Unkontrollierte Ausbreitung des Wolfs sorgt für Unruhe in Dorf bei Havelberg

Der Wolf geht um. In letzter Zeit tut er das immer wieder sehr gerne im Bereich Vehlgast-Kümmernitz, wie auf der Ortschaftsratssitzung in Damerow informiert wurde. Erst Mitte Juni hatte der Wolf in der Nacht beim Deichschäfer an der Jäglitz zugeschlagen.