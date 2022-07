Vandalen toben sich auf der Havelberger Skaterbahn aus

An den erst vor kurzem aufgebauten neuen Rampen sind Sicherheitsgeländer mutwillig zerstört und weggeworfen worden.

Havelberg - Böse Überraschung am Dienstagmorgen für den Mitarbeiter des Havelberger Bauhofes, der von der Skateranlage am Lindenweg täglich den Müll abfährt. Denn was er hier sah, konnte er einfach nicht glauben: Auf dem Gelände lag nicht nur Müll herum.