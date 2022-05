Vandalen wüten in Havelberg am Haus der Flüsse

Tobias Ernst vom Haus der Flüsse in Havelberg ärgert sich über Vandalen, die es immer wieder auf das Biosphärenreservat abgesehen haben. Am Steg zur Petroleuminsel ist der Fallschutz mutwillig zerstört worden.

Havelberg - Vandalismus, Diebstahl und illegale Müllentsorgung. Am Haus der Flüsse in Havelberg mehren sich die Vorfälle, bei denen sich Unbekannte am Infozentrum zu schaffen machen. Doch diesmal haben die Täter eine Grenze überschritten, sagt Tobias Ernst. Er ist der Verantwortliche in der Verwaltung des Biosphärenreservates Mittelelbe.