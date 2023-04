Vehlgaster Fischer setzen Glasaale in der Havel aus

Bei der Verteilung der Glasaale im Fischereibetrieb von Gernot Quaschny in Hohengöhren.

Vehlgast - Die erste Aalbesatzmaßnahme dieses Jahres für die Elbe und deren Nebengewässer ist erfolgt. So auch in der Havel. Insgesamt handelte es sich dabei um 160000 Glasaale. Die Verteilung der Glasaale für den nördlichen Bereich des Landes ist im Hohengöhrener Fischereibetrieb von Gernot Quaschny – er ist einer der letzten hauptberuflichen Fischer in Sachsen-Anhalt – vorgenommen worden.