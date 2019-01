Alles, was 2018 gut gelaufen ist, steht auch 2019 wieder im Kalender des Havelberger Vereins "Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit".

Havelberg l Vorsitzender Detlef Ballendat sowie Hans-Joachim Frey, der „Mann für alles“ im Verein, sind bereits fleißig bei den Planungen. „Ohne Frage sind dabei das Wildwasser-Entenrennen zum Harzer Kultursommer am ersten August-Wochenende und das Entenrennen für Jedermann anlässlich des Bootskorsos in Havelberg die großen Höhepunkte“, erklärt Hans-Joachim Frey. In Thale gibt es zu dem Jedermann-Entenrennen noch ein Kinder-Entenrennen mit attraktiven Preisen. Mädchen und Jungen, die daran teilnehmen möchten, bemalen dazu jeweils ein Plasteentchen, das dann für sie an den Start geht.

Wieder am Tag nach dem Bootskorso

„Im Vorjahr hat uns die Resonanz in beiden Orten überaus erfreut. Wobei in Havelberg sogar alle Rennenten ausverkauft waren. Das hat es in allen Jahren noch nie gegeben“, freut sich Hans-Joachim Frey noch heute. Und auch darüber, dass die Verlegung der traditionellen Veranstaltung vom Bootskorso-Sonnabend auf den darauf folgenden Sonntagnachmittag die beste Idee seit langem war. Denn auch so viele Zuschauer wie noch nie verfolgten das Entenrennen auf der Havel. Und der größte Teil von ihnen fand sich dann auch zur Übergabe der vielen, vielen Preise im Biergarten der „Alten Post“ ein. „Das wollen wir auch in diesem Jahr auf jeden Fall so beibehalten“, kündigen Detlef Ballendat und Hans-Joachim Frey an.

Unterstützung für Kinderprojekte

Die Erlöse der Entenrennen für Jedermann werden an kinderfreundliche Projekte verteilt: landesweit und auch international. In Thale profitierten unter anderem der Sozialzentrum Bode e. V. (300 Euro) und die Feuerwehr der Stadt Thale (200 Euro) davon; in Havelberg gingen 200 Euro an die Karateschule Havelberg und 250 Euro an das Team des DRK-Heimes „Julianenhof“. International unterstützte der Verein die Hilfe von Volksstimme-Redakteur Dieter Haase für eine sehr arme Familie mit fünf Kindern auf den Philippinen mit 200 Euro.

Bilder Ein Foto vom Sommerfest der Lebenshilfe Gardelegen 2018. Der Blaue-Herzen-Verein sorgte dabei mit seinem Piratenprogramm (Kapitän Blaubeere und das Blaue Herz)...



Bürgermeister-Wettstreit ist gestrichen

Nicht mehr zu den Entenrennen gehören die Bürgermeister-Entenrennen, an denen sich in der Vergangenheit Stadt- und Gemeindeoberhäupter aus bis zu sechs Bundesländern beteiligt hatten. „Wir haben dieses spaßige Rennen aus mehreren Gründen aufgeben müssen. Zum einen sind uns durch Veränderungen aus Gemeindegebietsreformen bundesweit zahlreiche gute Kontakte weggefallen, dazu kommen die finanziellen Nöte, in denen sich viele Kommunen derzeit befinden. Und letztlich fehlt es dem Verein gegenwärtig an den personellen Voraussetzungen und damit verbunden an der notwendigen Zeit, um solch ein großes Event zu organisieren“, begründet Hans-Joachim Frey. Mit seiner letzten Aussage meint er auch sich selbst: „Die Arbeit im Beruf hat Vorrang.“ Womit er seine Tätigkeit für das Schülerinstitut für Technik und angewandte Informatik (SITI) in Havelberg anspricht.

Wer hat das "Blaue Herz" verdient?

Trotz des personellen Engpasses hat der mittlerweile 15 Jahre alte Blaue-Herzen-Verein – dank einer ganzen Reihe von freiwilligen Helfern – jedoch noch weit mehr zu bieten als die Entenrennen in Thale und in Havelberg. In jedem Jahr gehört zum Beispiel die Würdigung von Personen mit dem „Blauen Herz für Kinderfreundlichkeit“ dazu. Diese Auszeichnung ist eine Form des Danksagens für das Engagement von Erwachsenen – im beruflichen wie im privaten Leben – für die heranwachsende Generation, also für Kinder und Jugendliche. 2018 haben das „Blaue Herz für Kinderfreundlichkeit“ Veronika Schilling aus Kümmernitz, Astrid Kilian aus Müggenbusch und die Feuerwehr der Stadt Thale erhalten. In all den Jahren seines Bestehens hat der Verein die Auszeichnung übrigens stolze 553 Mal vergeben. Personen, die diese Ehrung verdient haben, kann übrigens jeder mit einer entsprechenden Begründung vorschlagen. Hans-Joachim Frey ist über Telefon 01520/291 35 57 zu erreichen und Detlef Ballendat unter 0172/804 24 89.

Fest der Begegnung

Weitere Veranstaltungen, auf die sich der Havelberger Verein auch in diesem Jahr wieder konzentriert, sind zum Beispiel das Fest der Begegnung Anfang Mai im Erlebnispädagogischen Centrum Havelberg, das Sommerfest der Lebenshilfe in Gardelegen und zum Jahresende die Weihnachtsaktion „Kinderwünsche erfüllen“ in Havelberg. Für die kleinen und großen Gäste sorgen dabei Kapitän Blaubeere und das Blaue Herz mit ihrem Piratenprogramm stets für gute Unterhaltung.

Tolle Weihnachtsaktion

„Ich muss aber auch noch einige Worte zur Weihnachtsaktion sagen. Die von 2018 war, dank der Unterstützung von vielen Leuten, die Geld spendeten, und dank des Engagements der beiden Geschäftsleute Andreas Weiß und Christiane Rateitschak, die bisher erfolgreichste Aktion und auch schönste Weihnachtsfeier in den bisherigen fünf Jahren. Ein Dankeschön geht in dem Zusammenhang auch an den Rotary Club Havelberg, der 150 Euro für die Aktion beisteuerte“, so Hans-Joachim Frey, der sich noch viele weitere Jahre mit „Kinderwünsche erfüllen“ wünscht.

Blumenherz ist einmalig

Letztlich hat sich der Verein seit 2015 mit dem „Blumenherz für Kinderfreundlichkeit“ mit den Lieblingsblumen zahlreicher Prominenter – unter anderen gehören Angela Merkel, Peter Maffay und der Papst dazu – über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das Blumenherz ist am „Haus der Flüsse“ in der Elbstraße zu finden, „und wir sind den Mitarbeitern dieses Hauses sehr dankbar dafür, dass sie sich um die Pflege dieses deutschlandweit einmaligen Blumenbeetes kümmern“. Was Hans-Joachim Frey allerdings nicht versteht, ist, „dass die Stadt mit dieser Sehenswürdigkeit bislang keine Werbung für sich betreibt“.