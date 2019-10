Lange Wege muss ab 4. Oktober in Kauf nehmen, wer von Havelberg nach Glöwen oder umgekehrt fahren will.

Havelberg l Schon seit einigen Tagen weisen in Havelberg in mehreren Straßen, hier am Stadtberg an der B 107, Schilder auf die Vollsperrung der Bundesstraße in Richtung Glöwen und auf die großräumige Umleitungsstrecke über Nitzow, Bad Wilsnack und die Bundesstraße 5 hin. Ab dem 4. Oktober tritt aufgrund von Straßenbauarbeiten ab der brandenburgischen Landesgrenze die Vollsperrung für voraussichtlich zwei Wochen in Kraft. Schlecht sind alle Kraftfahrer dran, die eigentlich „nur“ nach Glöwen oder von dort nach Havelberg oder Nitzow wollen. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 900 nach Glöwen und zurück. Insbesondere für Zugreisende am Bahnhof Glöwen. Denn die Busse können Glöwen nun nicht mehr anfahren. Bis zur Wiederfreigabe der B 107 beziehungsweise des Kreuzungsbereiches nach Legde verkehrt die Linie 900 ab sofort von Havelberg aus bis zum Bahnhof in Breddin. Informationen über den Fahrplan sind im Internet zu finden unter www.stendalbus.de, dann weiter gehen zu „Verkehrshinweise“ und „Baumaßnahme Havelberg-Glöwen“.