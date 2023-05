Der vorhandene Fahrzeugpark am Havelberger Standort ist in diesem Jahr hochmodern aufgerüstet worden. Die Einsatzzahlen sind angestiegen.

Kai Grundmann (links) und Robby Techel am neuen Einsatzfahrzeug, das technisch und elektronisch für die Versorgung und Betreuung von Notfallpatenten alles bietet, was heutzutage möglich ist.

Havelberg - Mit so einigem Neuen haben sich in den letzten Wochen und Monaten die Mitarbeiter der Johanniter-Rettungswache in Havelberg vertraut machen müssen. Unter anderem gehört ein nagelneuer Rettungswagen dazu.