Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Vier junge Leute aus der Einheitsgemeinde Havelberg freuen sich auf ihre Teilnahme am Eurocamp der Partnerstädte vom 23. Juli bis zum 6. August in Warwick. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation zwischen den Partnerstädten Warwick in Großbritannien, Havelberg und Verden (Aller) in Deutschland, Saumur in Frankreich und Formigine in Italien.