Ganze 17 Jahre lang hat die Wulkauerin Christel Toussaine die Ortsgruppe der Volkssolidarität geleitet.

Kamern/Wulkau l Zahlreiche Zeitungsartikel, welche sie in dieser Zeit gesammelt hatte, berichten über die Aktivitäten der Wulkauer Ortsgruppe. Diese Sammlung hatte sie beim monatlichen Treff - diesmal im Kamernschen Jugendklub - nicht ohne Grund mitgebracht: Sie legt das Ehrenamt in jüngere Hände.

„Eigentlich wollte ich die 20 Jahre voll machen, doch ließ das meine Gesundheit nicht mehr zu“, berichtete die einstige Vorsitzende. Mit Siglinde und Roger Meyer fand sich ein Paar, welches ab sofort die Nachfolge antritt. Roger Meyer ist künftig für das Organisatorische der Ortsgruppe zuständig, seine Frau Siglinde für den ganzen „Schriftkram“. Weiterhin im Vorstand mitarbeiten wird zudem Hauptkassiererin Hannelore Schrader.

Koordinatorin dankt mit Blumen

Zur Verabschiedung hatte sich auch die Koordinatorin Beate Schulz aus Havelberg eingefunden, sie dankte der einstigen Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit und überreichte ihr und ihren beiden Nachfolgern Blumen. Nur noch in wenigen Orten der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land gibt es aktive Volkssolidarität-Gruppen, so in Sandau, Klietz und Schönhausen.

Der allmonatliche Treffpunkt der Ortsgruppe in Wulkau, der einstige Jugendklub, ist derzeit nach einem Sturmschaden nicht nutzbar. Deshalb kam die Einladung aus Kamern gerade recht: Siglinde Meyer hatte dem Klub Bastelmaterial gesponsert, weshalb sich Petra Güldenpfennig mit dem Kaffeenachmittag bedankte.

Die Agrargenossenschaft Wulkau hat ihren Versammlungsraum als Ausweich für die Gruppe angeboten, ihn wollen die Senioren nun nutzen. Jener der Feuerwehr wäre für die im Schnitt um die 20 Anwesenden zu klein. Der Mehrzweckraum, dessen Dach beim Sturm vor kurzem Schaden genommen hatte, wird derzeit repariert. Im Mai soll er wieder nutzbar sein.

Christel Toussaine hatte das Amt zur Wahl im Januar 2002 von Horst Knoke übernommen.