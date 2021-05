Vom Havelberger Mühlenholz aus Eichen besprüht

Havelberg - Per Helicopter einer Firma aus Villingen ist am Sonnabend im Auftrag des Landkreises Stendal und des Ordnungsamtes der Stadt Havelberg die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners für mehrere Bereiche vom Havelberger Mühlenholz aus vorgenommen worden. Insgesamt sieben Flüge wurden absolviert, um Bäume auf Flächen im nahegelegenen Arneburg-Goldbeck und Seehausen sowie in der Einheitsgemeinde Havelberg und im Elbe-Havel-Land mit dem Biozit Foray ES zu besprühen. Außerdem standen Eichen entlang von Kreisstraßen und Radwegen am Sonnabend auf dem Flugplan. 650 Liter des für den Eichenprozessionsspinner giftigen Mittels können übrigens für einen Flug aufgenommen werden. Zuvor war der Hubschrauber bereits an anderen Orten (Sanne, Rochau, Weißewarte) im Einsatz, am Sonntag folgte dann noch Pollitz.