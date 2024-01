Der Verbandsrat des Elbe-Havel-Landes beschließt, geplante Aufwandszahlungen für die Teilnahme an Ausbildungen der Feuerwehren sowie für Atemschutzträger zurückzustellen und in den Ausschüssen erneut zu beraten.

In Fischbeck wurden im Vorjahr wieder Truppführer für die Feuerwehren ausgebildet, die hier einen Einsatz unter Atemschutz an einem leerstehenden Wohnblock trainierten.

Elbe-Havel-Land. - Um die Kameraden für eine aktivere Mitarbeit in den freiwilligen Feuerwehren zu motivieren – womit dann auch die Einsatzbereitschaft verbessert werden soll – will der Verbandsrat neben der Entschädigung für die Einsätze auch weitere Entschädigungen für die Feuerwehrleute gewähren. Dazu waren in der AG „Feuerwehr“ einige Vorschläge erstellt und den Wehrleitungen zugesandt worden, welche diese bewerten sollten. Sieben Wehren antworteten.