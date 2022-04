Warnauer werfen gebrauchte Socken nicht gleich weg

Achtlos weggeworfene Dinge – oder besser: Müll –, die sie an der Straße oder auf Wegen im Dorf finden, bringen Warnauer Kinder neuerdings mit in ihre Kindertagesstätte.

Die Anfertigung von verschiedenen Sockentierchen bereitete den Kindern in der "Villa Kunterbunt" viel Freude. An diesem Tisch gab ihnen unter anderem Erzieherin Susanne Gebhardt Hilfe dabei.

Warnau - Was hat Abfall aller Art in der „Villa Kunterbunt“ – so lautet der Name der Warnauer Einrichtung – zu suchen? Aus Metall, aus Holz, aus Glas, aus Plastik, aus Stoff aus Papier, Pappe undsoweiter.