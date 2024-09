An der Bushaltestelle am Parkplatz im Norden von Havelberg war Geduld bei den Wartenden gefragt. Die Busse fuhren im Pendelverkehr zum Pferdemarkt.

Havelberg. - Die Besucher zum Pferdemarkt in Havelberg kamen, am Sonnabendvormittag rollten pausenlos Fahrzeuge von überall heran. Weit über 100.000 Besucher werden jedes Jahr am Marktwochenende erwartet. Wie wurde in diesem Jahr das Parkplatzkonzept mit dem Bus-Shuttle zum Festgelände im Mühlenholz angenommen?