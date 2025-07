Kreis Stendal: Ein Meisterkurs in Havelberg mit Organisten aus aller Herren Länder feiert Premiere. Was die Teilnehmer mit dem Herz für die Musik auszeichnet.

Havelberg. - „Die Orgel spielt“, so beschrieb Pieter van Dijk aus den Niederlanden die Klangvielfalt in der Stadtkirche in Havelberg. Er begleitete als Hochschullehrer zusammen mit dem Havelberger Domkantor Matthias Bensch den ersten internationalen Orgelmeisterkurs in der Domstadt. Was Teilnehmer und Kurs auszeichnen.