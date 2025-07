Die Teilnehmer der 7. Internationalen Kammermusikakademie genießen die Probenzeit in Nitzow. In der Reihe vorn: Rita Spanner (von links), Felix, Sara Maria Rilling, Luis Maria Suárez Felipe, in der hinteren Reihe: Daniil Gonobolin (von links), Silas Zschocke, Eun Che Kim, Martin Moriarty, Annette Jakovcic und LiLa.

Nitzow. - „Die Talente beflügeln sich gegenseitig in den Proben. Wir haben nur zwei Tage Zeit bis zum Konzert. Das ist dann so intensiv, als wenn es vier Tage wären“, sagt Sara Maria Rilling, die künstlerische Leiterin der 7. Internationalen Kammermusikakademie in Nitzow (IKAN) bei Havelberg im Landkreis Stendal. Wer in diesem Jahr mit Violine, Bratsche und Cello die Bühne in der Dorfkirche betritt.