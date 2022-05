Warum vom Krankenhaus Havelberg ein Baum und eine Tafel zeugen

Havelberg - „Ach der Chef“, sagt Karla Köpke, als sie am Sonnabendnachmittag einen ersten Blick auf die Ausstellung wirft, die anlässlich der Einweihungsfeier am Platz des Friedens/Domplatz aufgebaut worden ist. Gleich wird sie empfangen von langjährigen Weggefährten. Zusammen mit Helga Masur, Hannelore Meier-Stettin und Ursula Müller hatte sie 1966 ihre Schwesternausbildung am Havelberger Krankenhaus begonnen. Ein Foto davon hängt gleich neben dem des Chefs.