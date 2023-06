Havelberg - Am vergangenen Dienstag war Seyran Ateş in der Reihe “Havelberger Dialoge“ im Paradiessaal am Dom bei der Evangelischen Kirchengemeinde zu Gast. Sich einfach mal so mit dem Thema Islam zu beschäftigen, ist für jeden Menschen, der nicht damit aufgewachsen ist, schon etwas Neues. Mit der Reihe „Havelberger Dialoge“ gibt es aktuell die Möglichkeit, mehr über eine der Weltreligionen zu erfahren, die nach der Zahl an Mitgliedern nach dem Christentum an zweiter Stelle steht. Unter den zirka zwei Milliarden Angehörigen gibt es verschiedene Gruppierungen, die Aussage „der Islam“ beschreibt in vielen Fällen zu wenig, trifft nicht die Vielfalt. Mit Seyran Ateş konnten die Dialog-Gäste nun eine Vertreterin des liberalen Islams kennenlernen. Pfarrer Teja Begrich war es gelungen, die Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin und Autorin für diese Vortragsreihe zu gewinnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.