Wasserpest stoppt Motorboote auf Klietzer See

Klietz - Wrooom! Langsam setzt sich der stählerne Koloss auf dem Klietzer See in Bewegung. Zwei jeweils 168 Pferdestärken starke Pump-Jets sorgen für die Fortbewegung des Motorbootes, was bei der Bundeswehr kurz als „M-Boot“ bezeichnet wird. Seit 2015 sind diese modernen Boote in Klietz stationiert. Sie werden nicht mehr von Schiffsschrauben angetrieben, sondern von Schaufelrädern. Das macht die Boote schneller und wendiger – sie können auf der Stelle drehen. Was zum Beispiel beim möglichst raschen Aufbau einer Faltschwimmbrücke oder beim Fährverkehr sehr von Vorteil ist.