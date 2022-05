Wehren im Elbe-Havel-Land hatten im Vorjahr 172 Einsätze

Am 18. Februar des Vorjahres begrüßten die Sandauer ihr lang ersehntes neues Einsatzfahrzeug, ein HLF 10. Sein Vorgänger war eine Leihgabe aus dem Landes-Feuerwehrmuseum Stendal gewesen.

Elbe-Havel-Land - Wenn die Feuerwehrleute später einmal auf das Jahr 2021 zurückblicken, dürfte neben Corona sicherlich auch die beängstigende Anzahl der Waldbrände eine Rolle spielen. In den Wäldern um Schönfeld, Wulkau, Klietz und Mahlitz trieb ein Feuerteufel immer am Wochenende sein Unwesen – besonders übel am 25. und 26. Juni, als innerhalb von 24 Stunden fünf Brände zu bekämpfen waren, zwei davon zeitgleich.