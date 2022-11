Wehrleitungen vom Elbe-Havel-Land sind sauer über Versetzung

In einem offenen Brief baten die Leitungen aller 13 Ortswehren der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, eine Versetzung in der Verwaltung wieder rückgängig zu machen. Auch der Verbandsrat begehrte auf.

Schönhausen - Eine Personalentscheidung in der Verwaltung der Verbandsgemeinde sorgte dafür, dass sich die Leitungen aller 13 Ortswehren in einem offenen Brief an ihre Dienstherrin Steffi Friedebold und den Verbandsgemeinderat wandten. Als „Podium“ für das Verlesen und die Übergabe der Schreiben wählten sie die Sitzung des Verbandsrates am Mittwochabend im Schönhauser Bürgerzentrum.