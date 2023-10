Anfang Dezember ist normalerweise Weihnachtsmarktzeit in Havelberg. Doch in diesem Jahr ist das anders.

Weihnachtsmarkt in Havelberg findet am zweiten Advent statt

In gut fünf Wochen beginnt die Adventszeit. Dann wird Havelberg wieder festlich geschmückt sein.

Havelberg - Nicht mehr lange hin, dann ist Adventszeit und die Weihnachtsmärkte locken auch im Elb-Havel-Winkel Klein und Groß zum Bummeln und Naschen ein. Der Weihnachtsmarkt in Havelberg findet wie in jedem Jahr am zweiten Adventswochenende statt. Termin ist vom 8. bis 10. Dezember.

Das Datum hat schon für Irritationen gesorgt, wie Dieter Härtwig, Sachgebietsleiter im Ordnungsamt, festgestellt hat. Weil der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, ist das der vierte Advent. Somit ist der erste Advent auch erst am 3. Dezember und nicht wie in anderen Jahren oft schon Ende November.

Gefragt sind für den Havelberger Weihnachtsmarkt übrigens noch Anbieter mit zum Fest passenden Deko- und Geschenkartikeln. Wer Interesse hat, findet auf der Internetseite der Hansestadt unter Veranstaltungen ein Anmeldeformular für den Weihnachtsmarkt. Telefonisch ist der Kontakt über Silke Lisges unter der Nummer 039387/76553 möglich.