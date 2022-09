Weihnachtsmarkt rings um die Klietzer Kirche geplant

Wann und wo der Weihnachtsmarkt in Klietz in diesem Jahr stattfinden soll – darüber berieten Mitglieder und Gäste bei der Sitzung des Sozialausschusses. Als Termin wurde der 10. Dezember benannt.

Der Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr rings um die sanierte Kirche stattfinden. Das Foto stammt von 2018.

Klietz - Der Klietzer Weihnachtsmarkt wird am 10. Dezember rings um die Kirche und in dieser selbst stattfinden. Dem Terminvorschlag von Bürgermeister Jens Meiering, welcher als Gast an der Ausschusssitzung im Dorfgemeinschaftshaus von Neuermark-Lübars teilgenommen hatte, stimmte die Mehrheit der Anwesenden zu.