Dieser Sommer ist so ganz anders als in den vergangenen drei Jahren: Gefühlt fast jeden Tag regnete es. Das wird für die Landwirtschaft zum Problem – die Ernte muss auch im Elbe-Havel-Land warten.

Der Mähdrescher der Sandauer Agrargenossenschaft zog am Sonnabend an der Beregnung kurz vor Sandau seine Kreise – eine Staubfahne hinterherziehend. Etwa 150 Hektar Weizen sind zu ernten.

Elbe-Havel-Land - 14,5 Prozent. Das ist der Grenzwert für den Feuchtegehalt im Getreide, liegt dieser höher, muss das Getreide zwecks Lagerfähigkeit getrocknet werden und es gibt Abzüge. Um diesen Wert zu erreichen, sind in dieser Zeit etwa zwei Tage voller Sonnenschein vonnöten.

Am Freitag und Sonnabend der Vorwoche blieb es in der Elb-Havelregion endlich einmal trocken. Am Samstag zog denn auch gleich der Mähdrescher der Agrargenossenschaft „Fortschritt“ aus Sandau auf einem Weizenfeld in der sogenannten Beregnung – kurz vor der Elbestadt gelegen – seine Kreise.

Eine Staubfahne - ein ungewohnter Anblick

Ein ungewohnter Anblick – ebenso wie die Staubfahne, welche in den letzten drei trockenen Sommern auf den Feldern allgegenwärtig war. Denn wegen der nassen Witterung konnte bereits eine Zeit lang schon keine Ernte mehr eingefahren werden.

Neben den auf insgesamt 150 Hektar stehenden Weizen ist auch der Roggen erntereif, berichtete auf Nachfrage Andreas Hoppe, der Geschäftsführer der Sandauer Agrargenossenschaft. Etwas später folgt dann noch der Silomais. Geliefert wird das Getreide zum Lager nach Schönhausen.

Je länger das erntereife Getreide auf dem Acker stehen bleibt, um so mehr leidet dessen Qualität, berichtet der Schönhauser Landwirt Bernd Bleis. Er steht in den Startlöchern, denn bei der verspäteten Ernte zählt nun jede Minute. Ein Kooperationspartner misst alle zwei, drei Stunden den Feuchtigkeitsgehalt des Getreides.

Sehr enges Zeitfenster für die Getreidemahd

Denn wenn das reife Getreide noch länger im Regen steht, droht Auswuchs. Alles, was tiefer am Boden liegt, fängt dann an zu keimen. Ein anderes Problem ist das Unkraut, was wegen der feuchten Witterung ebenfalls zwischen dem Getreide in die Höhe schießt.

Ohnehin ist das Zeitfenster zum Mähen recht eng: Morgens ist das Getreide wegen des Morgentaus aufgrund der hohen Bodenfeuchte noch zu feucht für die Mahd, am Abend zieht die Luftfeuchtigkeit dann ebenfalls wieder an. Viel Zeit bleibt dazwischen nicht.

Er muss noch 100 Hektar Weizen ernten, Gerste und raps sind schon eingefahren. Der Raps ist eine hochwachsende Pflanze, welche darum rascher abtrocknet – dieser benötigt zur Mahd eine Restfeuchte von 9 Prozent. Auch Erbsen gedeihen bei dem Schönhauser auf 35 Hektar, sie dienen als eiweißreiches Futter fürs Vieh.

Im Gegensatz zur Genossenschaft aus Sandau muss sich Bernd Bleis den Mähdrescher mit einem anderen Landwirt teilen. Vier bis fünf Tage dauert es, bis seine Ernte eingefahren ist. – So denn das Wetter es endlich zulässt, was laut Vorhersage ab heute endlich der Fall sein könnte.

Regen hat auch seine Vorteile

Der viele Regen hat allerdings auch seine Vorteile – zum Beispiel für den Mais. Dieser steht gut, Probleme könnten allerdings noch die Wildschweine bereiten, welche nach Ansicht des Landwirts um Schönhausen besonders stark vertreten sind.

Auf endlich trockenes Wetter ab heute hofft in der Agrargenossenschaft (AG) „Elbeland“ Scharlibbe-Klietz auch Arnim Glimm. Er ist froh, dass die Genossenschaft mit der Ernte schon vor der nassen Witterung relativ weit vorangekommen war. Nur noch der Weizen muss abgeerntet werden, er steht auf 220 Hektar. Zwei Mähdrescher besitzt die AG, etwa fünf Druschtage sind noch vonnöten, schätzt der Agraringenieur.

Das Handicap derzeit: Der Weizen ist eine Pflanze, die nur schlecht trocknet. Denn um das Korn befindet sich noch eine Hülle. Es gibt Landwirte, welche mit Hilfe ihrer Biogasanlage ihr Getreide trocknen, doch die dazu nötige Technik kostet einige Hunderttausend Euro. Und seit etlichen Jahren schon hatte man dies gar nicht benötigt.

Roggen wurde bereits im trockenen Mai abgemäht

Der Weizen kann nun wohl nicht mehr für die menschliche Ernährung, sondern nur noch als Viehfutter verwandt werden, befürchtet der Scharlibber. Denn die Vorgaben dafür sind sehr hoch. Das Problem betrifft fast ganz Deutschland, im Norden war es ja noch nasser. Teils keimt das Getreide schon in den Ähren – eigentlich hätte man schon vor 14 Tagen ernten müssen. Hinzu kommt, dass manche Äcker so durchnässt sind, dass die schwere Technik dort beim Fahren Mühe hat. Und der nasse Boden wird noch ärger verdichtet.

Den Roggen hat die AG schon im Mai in der langen Hitzeperiode geerntet, er wäre auf den Sandflächen ohnehin nichts geworden und diente darum nur noch als Silage für die Biogasanlage. Als Zwischenfrucht folgte der Hafer, er dient auch als Futter für die Biogasanlage.

Gut ist der Regen für die Hackfrüchte, wie Mais und die Rüben. Auch das Grünland hat sich gut erholt, der dritte Schnitt steht im September an. Dann wird auch das Wintergetreide ausgesät.