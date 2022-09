Weniger Müll als in anderen Jahren auf dem Havelberger Pferdemarktgelände

Mit einem tollen Feuerwerk ist am Sonntagabend der Schlusspunkt für den Havelberger Pferdemarkt gesetzt worden. Unmittelbar danach begann auf allen Plätzen der Abbau.

Mit einem Höhenfeuerwerk hat der Havelberger Pferdemarkt am Sonntagabend traditionell seinen Abschluss gefunden. Das Spektakel lockte noch einmal zahlreiche Schaulustige ins Festgelände. Aber auch in der Stadt war das Feuerwerk gut zu sehen.

Havelberg - Während sich am Montagvormittag bereits ein Schausteller nach dem anderen auf den Weg zu seinem nächsten Spielort machte, ließen es viele Standbetreiber auf dem Kleinhandelsplatz gemächlicher angehen. „Ich kann hier ja nichts stehen lassen und packe deshalb alles in Ruhe wieder ein und in meinen Transporter. Morgen geht es dann wieder nach Hause“, war von einer Frau aus der Nähe von Rostock zu erfahren.