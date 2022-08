Weniger Teilnehmer in Kamern dabei als gedacht

Der im Juni wegen großer Hitze abgesagte Hedemickenlauf in Kamern ist nun nachgeholt worden. Am Sonntag war es soweit.

Kamern - Vorbereitet und ausgerichtet vom Sportverein Empor Kamern ist am Sonntag der mittlerweile 29. Lauf „Rund um die Hedemicke“ in Kamern ausgetragen worden. Start und Ziel dafür befanden sich wieder im Strandbereich der Seegemeinde. Hauptorganisator Marian Buhtz bedauerte bei der Eröffnung, dass zeitgleich in Arendsee ein großer Wertungslauf um Punkte in einer Pokalwertung auf dem Programm stand. „So müssen wir leider mit viel weniger Teilnehmern als gedacht vorlieb nehmen.“ Mit Kindern und Wanderern waren es so nur um die 50 Starter.