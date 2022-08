Wenn aus dem Spinnen an Elbe und Havel Schal oder Mütze entstehen

Spinnen kann (fast) jeder lernen. Davon ist Rainer Wittenburg überzeugt. Im Haveldorf Garz nahe Havelberg zeigte er am Sonnabend mit Gleichgesinnten, wie das geht.

In Gemeinschaft lässt es sich gut spinnen. Während die Finger die Wolle Richtung Spindel führen und die Füße mit dem Pedal das Spinnrad in Bewegung halten, bietet sich genug Gelegenheit zum Plaudern über dies und das.

Garz - Fingerfertigkeit, am Anfang Geduld und regelmäßiges Üben sind Voraussetzungen, um das Spinnen zu erlernen. Wie viel Freude dieses alte Handwerk machen kann und auch wie gesellig es ist, erfuhren Besucher am Sonnabend beim Spinnertreffen in Garz.