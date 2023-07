Wie ist es um den Nahverkehr im Elb-Havel-Winkel bestellt? In der Havelberger Ortschaft Kuhlhausen wurde darüber gesprochen.

Wenn der Bus in Havelberg und Umgebung keine Passagiere findet

Morgens an der Haltestelle in Kuhlhausen. Schüler fahren zur Schule nach Havelberg. Sie sind jung und sportlich. Für Menschen mit Behinderung wäre der Einstieg schwierig, denn behindertengerecht sieht anders aus.

Havelberg/Kuhlhausen - Runder Tisch „Bus sucht Anschluss“ in Kuhlhausen. Wie steht es um den öffentlichen Nahverkehr in den Gemeinden Jederitz, Kuhlhausen, Garz und Warnau? Positives über den öffentlichen Nahverkehr war an diesem Abend nicht zu hören; der öffentliche Nahverkehr genießt keinen guten Ruf.