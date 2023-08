Die Sandauerin Fenja Lindemann hat nach FSJ und Praktikum ihre Berufsausbildung begonnen. Die Aussichten, dass sie auch später in der Firma arbeiten kann, sind gut.

Wenn nach der Lehre in Sandau ein fester Job winkt

Ausbilderin Kati Fuhrmeister, Geschäftsführer Jens Ole Hölscher, mit einer Jalousie aus Kunststoff, und Fenja Lindemann (von links). Die junge Frau hat jetzt in Sandau ihre Ausbildung im Bereich Büromanagement bei der Velten Kunststofftechnik GmbH begonnen.

Sandau - Erstes Lehrjahr und doch schon Erfahrung gesammelt – das trifft auf Fenja Lindemann aus Sandau zu. Sie freut sich, dass es mit der Ausbildungsstelle in Sandau bei der Firma VKT Kunststofftechnik geklappt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass man heute im Heimatort auch eine Lehrstelle bekommt. Jetzt lernt sie in der Firma alles, was man als „Kauffrau für Büromanagement“ wissen muss. Die Betonung liegt hier wirklich auf „alles“. Fenja Lindemann freut sich: „Es ist ein kleiner Betrieb, wo man alles und jeden kennenlernt.“