Wer bietet in Havelberg Weihnachtliches in den Hütten an?

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in Havelberg laufen. Die Stadtverwaltung hofft, dass er in diesem Jahr stattfinden kann. Ein Programmpunkt steht bereits fest.

Havelberg - Wer möchte aktiv beim Havelberger Weihnachtsmarkt dabei sein und in einer der elf Hütten am Rathaus Dinge anbieten, die zur Weihnachts- und Winterzeit passen? Mit dieser Frage richtet sich die Hansestadt an alle Kreativen, egal, ob gewerblich oder privat. Aber auch an Leute, die Essen und Trinken anbieten möchten.