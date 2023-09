Wolf-Dieter Busse führt die Zweiradwerkstatt in Kamern in dritter Generation und kann auf 100 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Der Name Motorrad-Busse ist weit über Kamern hinaus bekannt. Simson-Fans wissen, wo es Ersatzteile gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern - Wolf-Dieter Busse aus Kamern durfte in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern. Das tat er zusammen mit seiner Frau Rosemarie, die auch diese runde Zahl erreichte. Zu feiern gab es für die beiden schon im Frühjahr 50 gemeinsame Ehejahre. Die Tochter wurde 50 Jahre. Was macht nun ein 70-jähriger Kfz- und Zweiradfachmann als Rentner? Man trifft ihn fast jeden Tag in seiner Werkstatt in Kamern. Aber er lässt es im Gegensatz zu früheren Jahren schon etwas ruhiger angehen: „Ich mache nur noch die kleineren Sachen in der Werkstatt, die großen sind mittlerweile doch zu viel.“ Die Rede ist von Simson-Zweirädern und anderen Oldtimern. Die „Schätze“ sind teilweise so alt wie ihr Besitzer. Es ist ein Jahr der Jubiläen für Wolf-Dieter Busse und seine Familie. Er führt in Kamern eine Werkstatt, die seit 100 Jahren besteht, immer im Familienbesitz, immer in der Seegemeinde. Großvater, Vater und Wolf-Dieter, drei Generationen aus der Familie stehen für Motorrad-Busse in Kamern.