Sandau - Jedes Jahr zum Martinstag am 11. November ist in Sandau, Havelberg und in anderen Orten ein Reiter mit Mantel und Pferd unterwegs. Vorneweg vor vielen Kindern, die mit Laternen zur Kirche ziehen. An dem Tag denkt man an den Heiligen Martin, einem Soldaten, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Der Reiter heute, besser die Reiterin, teilt an diesem Tag ihr Hobby Pferdesport mit den vielen Kindern. An so vielen Martinsumzügen ist Lia Hamann vornweg geritten, dass sie gar nicht mehr weiß, wieviel es genau sind. Mutter Claudia erzählt: „Mit vier Jahren war sie wohl das erste Mal dabei. Da kommen schon zehn Jahre zusammen.“ Es waren kleine und große Umzüge, doch bei jedem kam es darauf an, dass das Pferd trotz vieler Menschen und lautem Singen ruhig blieb. Zwar waren die Eltern immer irgendwo in der Nähe, aber Lia saß auf dem Pferd und hatte die Zügel in der Hand.