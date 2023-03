Seit 50 Jahren gibt es den Busbahnhof am Wasserturm in Havelberg. Dieses Foto hat Tillmann Lohse in der neuen Ausstellung des Prignitz-Museums entdeckt. Damals waren Busse ein wichtiges Verkehrsmittel. „Da war der ÖPNV die Zukunft.“ Ob das wieder zu erreichen ist?

Foto: Archiv Prignitz-Museum