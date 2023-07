Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg/Sandau - Deutsch ist eine schwere Sprache und hat seine Hürden. So überlegte man vor 25 Jahren, ob es einfacher gehen könnte. Am 1. August 1998 trat eine Rechtschreibreform in Kraft, die im Vorfeld sogar das Bundesverfassungsgericht beschäftigte. Alle deutschsprachigen Länder schlossen sich den neuen Schreibregeln an. Fortan wurde aus ,Schiffahrt’ die ,Schifffahrt’, aus ,Kuß’ wurde der ,Kuss’. Was vorher den Schülern als Fehler angestrichen wurde, war nun richtig geschrieben oder umgekehrt. Wie schnell schafften es die Menschen in Havelberg und Umgebung, gemäß den neuen Regeln zu schreiben? Nimmt man es heute noch wahr? Jüngere Menschen unter 30 Jahren waren erstaunt, dass so etwas überhaupt gemacht wurde. Sie haben nichts anderes kennengelernt. Ältere wussten gleich, worum es geht. Die Volksstimme hat in einer kurzen Umfrage festgestellt: Vieles ist im Alltäglichen angekommen, aber bei manchen Worten reichen 25 Jahre nicht zum Umgewöhnen.