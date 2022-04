Wie der Heimatverein Schollene den Neustart wagt

Beim Beschneiden der Bäume und Sträucher, hier durch Jürgen Repp und Norbert Wischer, fällt viel Grünschnitt an.

Schollene - Nach gut zwei Jahren Zwangspause wegen Corona ist es gar nicht so einfach, einen Verein wieder zum Leben zu erwecken. Das geht vielen so. Die Erfahrung haben auch die Mitglieder des Heimatvereins Schollene gesammelt. Mit einem Arbeitseinsatz an der Mühle der Seegemeinde ist der Anfang jedoch gemacht.