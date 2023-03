Havelberg - Eine Forelle wird im Ganzen gebraten und kommt dann so auf den Teller. Oder völlig ohne Gräten, von der Servicekraft in der Gaststätte fein säuberlich filetiert. Gleiches gilt für eine Haxe. Nicht jeder will den Knochen auf seinem Teller haben. Damit sie für den Fall der Fälle gut gewappnet sind, lernen nicht nur die Kochlehrlinge, wie Fische filetiert und Fleisch tranchiert werden, sondern auch die Auszubildenden im Restaurantbereich. Manfred Hippeli von der „Güldenen Pfanne“ in Havelberg begrüßte dazu kürzlich auch Auszubildende aus dem Gutshaus Büttnershof.

