Kamern - Als es mit Google vor 25 Jahren losging, meldete ein Webverantwortlicher die Seiten noch „per Hand“ in einer Suchmaschine an. Es gab eine ganze Liste für die Einträge, an die gedacht werden musste. Heute geht die Anmeldung in Sekunden automatisch im Hintergrund. Für viele ist es heute kaum vorstellbar, aber es gab auch schon Suchdienste im Netz, bevor Google antrat. „AltaVista“ und „Yahoo“ waren Wege zur Informationssuche. Daneben spielten Fernsehen, Radio und Zeitungen maßgebliche Rollen. Mal eben etwas auf dem Telefon googeln – das kannte man 1998 noch nicht.