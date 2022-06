Wie Havelberger spontan Gesundheitsminister Lauterbach treffen

Damit hatten Mitglieder von „Pro Krankenhaus Havelberg“ nicht gerechnet: In Magdeburg trafen sie ganz spontan Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Havelberg - Mit ihren Transparenten, Fahnen und Shirts sind Mitglieder und Sympathisanten des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ am Donnerstag vor dem Herrenkrug-Hotel in Magdeburg aufgefallen. Dazu riefen sie vor dem Tagungsort der Gesundheitsministerkonferenz Protestsprüche wie „Ist das Krankenhaus geschlossen, hast du mit dem Leben abgeschlossen“. Gemeinsam mit der GiB (Gemeingut in BürgerInnenhand) aus Berlin protestierten die Havelberger gegen Klinikschließungen und für generelle Änderungen im Gesundheitssystem. Die GiB verlieh zudem den Schmähpreis des Bündnis Klinikrettung für besonders vehemente Klinikschließer.