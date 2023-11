Der Wuster Geschichtsverein GuM lud zum Katte-Gedenken zwei Fontane-Experten ein. Diese berichteten über Fontanes Reisen nach Wust und Schönhausen sowie dessen Inhaftierung in Frankreich.

Wust. - Am 16. August 1867 reiste ein berühmter Besucher mit der Kutsche nach Wust: Es war der Schriftsteller und Journalist Theodor Fontane. Nachzulesen waren seine Eindrücke in den berühmten „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Auf seinen Spuren wandelten vor einiger Zeit zwei Fontane-Experten aus Berlin - die Germanistin Dr. Gabriele Radecke und der Pädagoge Robert Rauh. Ihre Erlebnisse hielten sie in dem Buch „Fontanes Havelland“ fest.