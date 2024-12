Die Familie hat Charlotte Baars zu ihrem 100. Geburtstag in Havelberg in ihre Mitte genommen.

Havelberg. - Auf 100 Lebensjahre hat Charlotte Baars am Sonnabend in Havelberg zurückgeblickt. Die „Berliner Pflanze“ lebt seit rund drei Jahren im Seniorenwohnpark am Camps. Zu den Gratulanten gehörte neben der Familie und Mitarbeitern des Heimes die Havelberger Liedertafel. Hundertjährige gibt es öfter in der Hansestadt.