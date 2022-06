Wiederholte Randale auf dem Festplatz in Klietz

Polizei, Kommune und Ordnungsamt haben in Klietz ein Auge auf den wegen der Pandemie schon länger ungenutzten Festplatz: Wiederholt wurde hier in jüngster Zeit randaliert.

Klietz - Bereits mehrfach in letzter Zeit war auf dem Klietzer Festplatz randaliert worden. Wie der amtierende Bürgermeister Jens Meiering berichtete, hätten Jugendliche dort nicht nur zur nächtlichen Zeit bis in die frühen Morgenstunden die Ruhe der Anwohner gestört, sondern in der Halle auch Deckenbretter abgerissen sowie Regenrohre abgetreten. Zudem wurden die Wände beschmiert und diverser Müll hintergelassen. Polizei und Ordnungsamt seien bereits vor Ort gewesen, neben einigen Klietzern erstattete nun auch die Gemeinde Anzeige, informierte der amtierende Bürgermeister weiter.