Fledermäuse zählen zu den geschützten Arten. Nur Fachleute dürfen sie in Obhut nehmen, zum Beispiel als Pflegling nach Verletzungen. Dieses Exemplar ist in der Station von Wolfgang Kulick in Werben als Dauerpflegling zu Hause und unter Expertenaufsicht handzahm.

Foto: Max Tietze