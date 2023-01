Wo Fanny sich in Sandau am Dreikönigstag auf viel Futter freut

Fanny freut sich am Dreikönigstag (6. Januar) beim Riesenpfannkuchenlauf in Sandau auf das freiwillige Startgeld.

Sandau - Fanny freut sich auf Futter! Das Maskottchen des Sandauer Riesenpfannkuchenlaufes steht am Freitag, 6. Januar, an der Turnhalle im Stadtpark des Elbestädtchens. Dort können alle Teilnehmer ihr freiwilliges Startgeld in Höhe von zwei Euro einwerfen. 500 Medaillen sind vorbereitet für den beliebten Lauf in den ersten Tagen des neuen Jahres. Frisch gebacken werden noch 500 Pfannkuchen.