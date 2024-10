Erik Minkjan (links) und Sven Böneker sorgen dafür, dass in Sandau die Tankstelle wieder in Betrieb gehen kann. Kommt 24/7?

Sandau. - In Sandau in der Bahnhofstraße gibt es wieder eine Tankstelle. Inhaber Sven Böneker hat einen Partner gefunden, der auf moderne Technik setzt und Erfahrung aus ganz Europa im Betrieb von Zapfsäulen im ländlichen Raum mitbringt. Wann geht es los und was bietet die TinQ-Tankstelle in der kleinen Stadt an der Elbe?